Мировые цены на нефть продолжили падение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром упали в цене до 76,43 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,60%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина увеличила добычу нефти
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 66,79 доллара за баррель, потеряв 0,80%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.