Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю зранку впали в ціні до 76,43 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,60%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 66,79 долара за барель, втративши 0,80%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.