Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром выросли в цене до 73,42 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,29%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,76 доллара за баррель, прибавив 0,39%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.