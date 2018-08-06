Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку зросли в ціні до 73,42 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,29%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочала пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,76 долара за барель, додавши 0,39%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.