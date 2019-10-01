Свитолина одержала вторую победу в рамках турнира в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина справилась с соперницей по второму кругу соревнований WTA Premier Mandatory в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первая ракетка Украины (3 сеяная) на двух тай-брейках нанесла поражение китаянке ЯФАН Ван, занимает 49 место в рейтинге WTA - 7:6 (5), 7: 6 (1). В 1/8 финала украинка встретится против победительницы игры Павлюченкова - Кенин (15).
На счету Свитолиной 6 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейкпойнты из 10. Китаянка допустила 7 двойных ошибок (ни эйса) и выиграла 4 брейкпойнта с 6.
Заметим, что Даяна Ястремская потерпела поражение на этом этапе стадии от 8-й сеяной Кики Бертанс из Нидерландов - 6:7 (5), 3:6.
Добавим, что призовой фонд соревнований составляет 8,285 млн долл.