Світоліна здобула другу перемогу в рамках турніру в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна впоралася із суперницею по другому колу змагань WTA Premier Mandatory в Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Перша ракетка України (3 сіяна) на двох тай-брейках завдала поразки китаянці Яфань Ван, яка посідає 49 місце в рейтингу WTA – 7:6 (5), 7:6 (1). В 1/8 фіналу українка зустрінеться проти переможниці гри Павлюченкова – Кенін (15).
На рахунку Світоліної 6 ейсів, одна подвійна помилка і 4 реалізованих брейкпойнти з 10. Китаянка допустила 7 подвійних помилок (жодного ейса) і виграла 4 брейкпойнта з 6.
Зауважимо, що Даяна Ястремська зазнала поразки на цьому етапі стадії від 8-ї сіяної Кікі Бертанс з нідерландів – 6:7 (5), 3:6.
Додамо, що призовий фонд змагань становить 8,285 млн. дол.