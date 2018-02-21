Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Дубае (ОАЭ) прошел поединок 1/8 финала престижного турнира WTA Premier с участием украинки Элины Свитолиной, которой противостояла китаянка Ван Цян, передает корреспондент УНН.
Первый сет прошел под диктовку четвертой ракетки мира и завершился со счетом 6:1 благодаря двум реализованным брейк-пойнтам.
В следующей партии 46-я ракетка мира из Китая смогла выйти вперед, однако при счете 5:3 не сумела подать на матч. Впоследствии, когда цифры на табло равнялись 5:6 и украинка имела три геймпойнты, соперница взяла партию в свой актив - 5:7. В решающем сете Свитолина подтвердила статус четвертой ракетки мира - 6:2.
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Следующей соперницей украинки станет 48 ракетка мира японка Наоми Осака, которая преодолела сопротивление 28-й ракетки WTA эстонки Контавейт.
Примечательно, что также в четвертьфинал соревнований вышла 5-я сеяная француженка Каролин Гарсия, 6-я немка Анжелика Кербер, Каролина Плишкова (3) и россиянка Веснина.
Заметим, что действующей чемпионкой соревнований является именно Свитолина.
Добавим также, призовой фонд нынешнего турнира составляет примерно 2,6 млн долл.