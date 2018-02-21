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Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї

Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Дубаї (ОАЕ) пройшов поєдинок 1/8 фіналу престижного турніру WTA Premier за участі українки Еліни Світоліної, якій протистояла китаянка Ван Цян, передає кореспондент УНН.

Перший сет пройшов під диктовку четвертої ракетки світу і завершився з рахунком 6:1 завдяки двом реалізованим брейк-пойнтам.

У наступній партії 46-та ракетка світу з Китаю змогла вийти вперед, однак при рахунку 5:3 не зуміла подати на матч. Згодом, коли цифри на табло рівнялися 5:6 і українка мала три геймпойнти, суперниця взяла партію до свого активу - 5:7. У вирішальному сеті Світоліна підтвердила статус четвертої ракетки світу – 6:2.

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Наступною суперницею українки стане 48 ракетка світу японка Наомі Осака, яка здолала опір 28-ї ракетки WTA естонки Контавейт.

Примітно, що також до чвертьфіналу змагань вже вийшла 5-та сіяна француженка Каролін Гарсія, 6-та німкеня Ангелік Кербер, Кароліна Плішкова (3) та росіянка Весніна.

Зауважимо, що чинною чемпіонкою змагань є саме Світоліна.

Додамо також, призовий фонд цьогорічного турніру складає приблизно 2,6 млн дол.

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