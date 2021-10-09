Свитолина с победы начала борьбу за трофей на соревнованиях в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина на старте (второй круг, как четвертая сеяная) супер-турнира в Индиан-Уэллс обыграла Терезу Мартинцову, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Некоторые проблемы возникли во втором сете против чешки, которая занимает 52 место в мировой генерации. Второй сет украинка могла завершить быстрее, ведь постоянно выходила вперед с брейком, начиная со счета — 2:1. Впрочем, победа и проход в третий раунд— 6:2, 7:5.
Матч продолжался 1 час 8 минут. На счету Свитолиной пять брейков, Мартинцова ответила всего двумя.
Следующей соперницей нашей землячки станет румынская теннисистка Сорана Кирстя, посеянная под 32 номером.
Дополнения
В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала турнира, уступив будущей чемпионке Бьянке Андрееску из Румынии.