Світоліна з перемоги розпочала боротьбу за трофей на змаганнях в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна на старті (друге коло, як четверта сіяна) супер-турніру в Індіан-Веллс обіграла Терезу Мартінцову, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Деякі проблеми виникли у другому сеті проти чешки, яка займає 52 місце в світовій генерації. Другий сет українка могла завершити швидше, адже постійно виходила вперед з брейком, починаючи з рахунку — 2:1. Втім, перемога й прохід у третій раунд — 6:2, 7:5.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин. На рахунку Світоліної п’ять брейків, Мартінцова відповіла всього двома.
Наступною суперницею нашої землячки стане румунська тенісистка Сорана Кирстя, посіяна під 32 номером.
Доповнення
У 2019 році Світоліна дійшла до півфіналу турніру, поступившись майбутній чемпіонці Бьянці Андреєску з Румунії.