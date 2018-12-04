Свитолина выступит в выставочном турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Четвертая ракетка мира Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире во французском городе Кане, сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.
В декабре 2017 года в рамках выставочного чемпионата впервые был проведен и женский турнир, победительницей которого стала украинка.
В этом году лидер украинского тенниса вновь выйдет на корт в Кане, где также выступят Александра Саснович, Даниил Медведев, Роберто Баутиста Агут, Жиль Симон, Бенуа Пер.
Отметим, что соревнования пройдут с 9 по 12 декабря.
Добавим, что в финале прошлогоднего турнира Свитолина обыграла 371 ракетку мира Одри Альби.