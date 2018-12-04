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Свитолина выступит в выставочном турнире во Франции

Киев • УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Четвертая ракетка мира Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире во французском городе Кане, сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.

Свитолина выступит в выставочном турнире во Франции

В декабре 2017 года в рамках выставочного чемпионата впервые был проведен и женский турнир, победительницей которого стала украинка.

В этом году лидер украинского тенниса вновь выйдет на корт в Кане, где также выступят Александра Саснович, Даниил Медведев, Роберто Баутиста Агут, Жиль Симон, Бенуа Пер.

Отметим, что соревнования пройдут с 9 по 12 декабря.

Добавим, что в финале прошлогоднего турнира Свитолина обыграла 371 ракетку мира Одри Альби.

Украинские Национальные Новости

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