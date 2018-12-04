Світоліна виступить у виставковому турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна візьме участь у виставковому турнірі у французькому місті Кане, повідомляє УНН з посиланням на Twitter турніру.
У грудні 2017 року в рамках виставкового чемпіонату вперше був проведений і жіночий турнір, переможницею якого стала українка.
Цього року лідер українського тенісу знову вийде на корт в Кане, де також виступлять Олександра Сасновіч, Данило Медведєв, Роберто Баутіста Агут, Жіль Сімон, Бенуа Пер.
Зазначимо, що змагання пройдуть з 9 по 12 грудня.
Додамо, що у фіналі минулорічного турніру Світоліна обіграла 371 ракетку світу Одрі Альбі.