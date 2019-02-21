Свитолина разгромила 19 ракетку мира на пути в 1/4 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Седьмая ракетка мира Елена Свтиолина не имела значительных проблем в противостоянии 1/8 финала теннисного турнира в Дубае против испанки Гарбинье Мугурусы, сообщает УНН.
Шестая сеяная соревнований в первой партии реализовала три брейка против одного у 12-й сеяной из Испании, а в следующем сете защитила все геймы на своей подаче, выиграв встречу 6:1, 6:2.
На победу Свитолина потратила только 1 час и 4 минуты при 1 Эйсу и 2 двойных ошибках.
Теперь уроженка Одессы ведет в противостоянии с Мугурусой 5:3.
Добавим, в четвертьфинале Свитолина сыграет против еще одной испанки 26-го номера WTA Карлы Суарес Наварро.