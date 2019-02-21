Світоліна розгромила 19 ракетку світу на шляху до 1/4 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьома ракетка світу Еліна Свтіоліна не мала значних проблем у протистоянні 1/8 фіналу тенісного турніру в Дубаї проти іспанки Гарбіньє Мугуруси, повідомляє УНН.
Шоста сіяна змагань у першій партії реалізувала три брейки проти одного в 12-ї сіяної з Іспанії, а в наступному сеті захистила всі гейми на власній подачі, вигравши зустріч 6:1, 6:2.
На перемогу Світоліна витратила лише 1 годину та 4 хвилини при 1 ейсу і 2 подвійних помилках.
Тепер уродженка Одеси веде у протистоянні з Мугурусою 5:3.
Додамо, у чвертьфіналі Світоліна зіграє проти ще однієї іспанки 26-го номера WTA Карли Суарес Наварро.