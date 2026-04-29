Свириденко на саммите в Хорватии предложила интеграцию Украины в архитектуру безопасности Европы и новые инфраструктурные проекты
Киев • УНН
Украина предложила интеграцию в систему безопасности Европы на саммите в Хорватии. Анонсированы проекты Via Carpathia до Киева и Rail2Sea до порта Одессы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о готовности Украины стать неотъемлемой частью новой архитектуры безопасности Европы во время Саммита Инициативы Трех морей в Хорватии. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.
Детали
По ее словам, Украина уже вносит весомый вклад в безопасность и устойчивость региона.
Этот формат должен получить новую роль в архитектуре безопасности Европы, которая существенно изменилась за это десятилетие. Украина готова быть неотъемлемой ее частью
Украина предлагает конкретные проекты и энергетическое сотрудничество
Во время выступления Свириденко подчеркнула роль Украины в сфере обороны, в частности применение морских дронов, которые обеспечили безопасную навигацию и работу зернового коридора. Также среди приоритетов определены энергетическая безопасность и диверсификация поставок.
Работаем вместе с партнерами над диверсификацией маршрутов энерго- и газоснабжения, в частности развитием Вертикального газового коридора
Украина предложила в рамках Инициативы Трех морей ряд инфраструктурных проектов, в частности продление маршрута Via Carpathia до Киева, развитие Rail2Sea до порта Одессы и создание мощностей для обратных поставок газа. Также Киев ожидает открытия отдельного финансирования для украинских проектов в Инвестиционном фонде инициативы во время предстоящего председательства Польши.
Свириденко поблагодарила страны региона за поддержку Украины, в частности в восстановлении логистики и укреплении энергетической безопасности.
Свириденко заявила о прорыве оборонной отрасли Украины - от получателя помощи до производителя современного оружия27.04.26, 17:39 • 3208 просмотров