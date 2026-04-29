Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет эксперт
Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль - Зеленский
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Свириденко на саммите в Хорватии предложила интеграцию Украины в архитектуру безопасности Европы и новые инфраструктурные проекты

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Украина предложила интеграцию в систему безопасности Европы на саммите в Хорватии. Анонсированы проекты Via Carpathia до Киева и Rail2Sea до порта Одессы.

Свириденко на саммите в Хорватии предложила интеграцию Украины в архитектуру безопасности Европы и новые инфраструктурные проекты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о готовности Украины стать неотъемлемой частью новой архитектуры безопасности Европы во время Саммита Инициативы Трех морей в Хорватии. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

По ее словам, Украина уже вносит весомый вклад в безопасность и устойчивость региона.

Этот формат должен получить новую роль в архитектуре безопасности Европы, которая существенно изменилась за это десятилетие. Украина готова быть неотъемлемой ее частью

– отметила Свириденко.

Украина предлагает конкретные проекты и энергетическое сотрудничество

Во время выступления Свириденко подчеркнула роль Украины в сфере обороны, в частности применение морских дронов, которые обеспечили безопасную навигацию и работу зернового коридора. Также среди приоритетов определены энергетическая безопасность и диверсификация поставок.

Работаем вместе с партнерами над диверсификацией маршрутов энерго- и газоснабжения, в частности развитием Вертикального газового коридора

– заявила премьер.

Украина предложила в рамках Инициативы Трех морей ряд инфраструктурных проектов, в частности продление маршрута Via Carpathia до Киева, развитие Rail2Sea до порта Одессы и создание мощностей для обратных поставок газа. Также Киев ожидает открытия отдельного финансирования для украинских проектов в Инвестиционном фонде инициативы во время предстоящего председательства Польши.

Свириденко поблагодарила страны региона за поддержку Украины, в частности в восстановлении логистики и укреплении энергетической безопасности.

Свириденко заявила о прорыве оборонной отрасли Украины - от получателя помощи до производителя современного оружия

