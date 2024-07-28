Завтра, 29 июля, по всем регионам Украины вечером будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений - заявили в Укрэнерго.

Отмечается. что в другие часы - ограничения электроэнергии не предусматриваются.

Напомним,

Герман Галущенко заявил о готовности энергосистемы к зиме, несмотря на угрозы атак РФ. Министр отметил уникальный опыт Украины в балансировании энергосистемы в условиях войны.