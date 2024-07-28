Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила о стабилизационных отключениях света 29 июля с 16:00 до 23:00 по всей Украине. Министр энергетики заявил о готовности энергосистемы к зиме, несмотря на угрозы атак РФ.
Завтра, 29 июля, по всем регионам Украины вечером будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений
Отмечается. что в другие часы - ограничения электроэнергии не предусматриваются.
Напомним,
Герман Галущенко заявил о готовности энергосистемы к зиме, несмотря на угрозы атак РФ. Министр отметил уникальный опыт Украины в балансировании энергосистемы в условиях войны.