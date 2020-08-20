Суркисы "зачислили" себя к легендам "Динамо": портреты в музее и реакция соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Фанатское сообщество ФК "Динамо" сообщило о наличии портретов Игоря и Григория Суркисов под названием "Легенды Динамо", которые, судя из комментариев пользователей, представлены на выставке музея НСК, передает УНН.
На портреты владельцев ФК, которые подписаны "Легенды Динамо", фанаты отреагировали критично.
"Это не легенды, это просто владельцы", - пишет пользователь Facebook Валентин Топчий.
"Ошиблись с подписью...", - комментирует Игорь Гринчишин.
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Также, в своих комментариях пользователи соцсети упрекнули Суркисов в неэффективном управлении "Динамо".
"Легенды" рискуют стать убийцами большого клуба, к сожалению, со своим стилем администрирования", - пишет пользователь Facebook Ivan Sayuk.
"Да уж... легендарные "бездари", - считает Евгений Тылко.
"Нужно создать "трушный" фанатский музей, потому что та комната на НСК - это позор", - написал Алексей Белощук.
Напомним, по мнению ультрас, к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который сегодня является народным депутатом ВРУ. А вслед за ним - в ФК "вернулась политика реваншизма", считают фанаты.