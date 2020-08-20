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Суркіси "зарахували" себе до легенд "Динамо": портрети у музеї і реакція соцмереж

Суркіси "зарахували" себе до легенд "Динамо": портрети у музеї і реакція соцмереж

Київ • УНН

 • 21152 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Фанатське співтовариство ФК "Динамо" повідомило про наявність портретів Ігоря і Григорія Суркісів під назвою "Легенди Динамо", які, судячи із коментарів користувачів, представлені на виставці музею НСК, передає УНН.

На портрети власників ФК, які підписані "Легенди Динамо", фанати відреагували критично.

"Це не легенди, це просто власники", - пише користувач Facebook Валентин Топчій.

"Помилилися з підписом...", - коментує Ігор Гринчишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ультрас "Динамо": завжди будемо нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб.

Також, у своїх коментарях користувачі соцмережі дорікнули Суркісам у неефективному управлінні "Динамо".

"Легенди" ризикують стати вбивцями великого клубу, на жаль, зі своїм стилем адміністрування", - пише користувач Facebook Ivan Sayuk.

"Оце так... легендарні "нездари", - вважає Євген Тилко.

"Потрібно створити "трушний" фанатський музей, тому що та кімната на НСК - це ганьба", - написав Олексій Белощук.

Нагадаємо, на думку ультрас, до керівництва в "Динамо" повернувся старший із братів Суркісів - Григорій, який сьогодні є народним депутатом ВРУ. А слідом за ним - до ФК "повернулася політика реваншизму", вважають фанати.

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