Противник сборной Украины по отбору на Евро-2020 остался без наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По сообщению официальных сайтов Федерации футбола Литвы и Украины, пост главного тренера футбольной команды Литвы покинул Эдгарас Янкаускас, передает УНН.
ФФЛ прекратила сотрудничество со специалистом и начала поиск нового тренера для соперника сборной Украины по отбору к Евро-2020.
Пятикратный лучший футболист года в Литве ранее возглавлял ФК “Тракай”, а на посту руководителя литовской национальной команды находился начиная с 2016-го года.
Примечательно, что под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала лишь три победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение. В группе дивизиона С Лиги наций литовцы, не набрав ни одного очка, заняли последнее место и вылетели в лигу D.