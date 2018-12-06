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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Противник сборной Украины по отбору на Евро-2020 остался без наставника

Киев • УНН

 • 7926 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. По сообщению официальных сайтов Федерации футбола Литвы и Украины, пост главного тренера футбольной команды Литвы покинул Эдгарас Янкаускас, передает УНН.

Противник сборной Украины по отбору на Евро-2020 остался без наставника

ФФЛ прекратила сотрудничество со специалистом и начала поиск нового тренера для соперника сборной Украины по отбору к Евро-2020.

Пятикратный лучший футболист года в Литве ранее возглавлял ФК “Тракай”, а на посту руководителя литовской национальной команды находился начиная с 2016-го года.

Примечательно, что под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала лишь три победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение. В группе дивизиона С Лиги наций литовцы, не набрав ни одного очка, заняли последнее место и вылетели в лигу D.

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