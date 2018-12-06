Супротивник збірної України по відбору на Євро-2020 залишився без наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За повідомленням офіційних сайтів Федерації футболу Литви та України, пост головного тренера футбольної команди Литви покинув Едгарас Янкаускас, передає УНН.
ФФЛ припинила співпрацю зі спеціалістом та розпочала пошук нового керманича для суперника збірної України по відбору до Євро-2020.
П’ятикратний найкращий футболіст року в Литві раніше очолював ФК “Тракай”, а на посту керманича литовської національної команди перебував починаючи з 2016-го року.
Примітно, що під його керівництвом команда провела 29 поєдинків, в яких здобула лише три перемоги, п’ять разів зіграла внічию і зазнала 21 поразку. У групі дивізіону С Ліги націй литовці, не набравши жодного очка, посіли останнє місце і вилетіли в лігу D.