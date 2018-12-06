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Супротивник збірної України по відбору на Євро-2020 залишився без наставника

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. За повідомленням офіційних сайтів Федерації футболу Литви та України, пост головного тренера футбольної команди Литви покинув Едгарас Янкаускас, передає УНН.

Супротивник збірної України по відбору на Євро-2020 залишився без наставника

ФФЛ припинила співпрацю зі спеціалістом та розпочала пошук нового керманича для суперника збірної України по відбору до Євро-2020.

П’ятикратний найкращий футболіст року в Литві раніше очолював ФК “Тракай”, а на посту керманича литовської національної команди перебував починаючи з 2016-го року.

Примітно, що під його керівництвом команда провела 29 поєдинків, в яких здобула лише три перемоги, п’ять разів зіграла внічию і зазнала 21 поразку. У групі дивізіону С Ліги націй литовці, не набравши жодного очка, посіли останнє місце і вилетіли в лігу D.

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