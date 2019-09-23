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Соперник "Киев-Баскет" по Лиге чемпионов усилился экс-игроком НБА

Соперник "Киев-Баскет" по Лиге чемпионов усилился экс-игроком НБА

Киев  •  УНН

 • 8227 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Соперник "Киев-Баскета" по второму раунду квалификации Лиги чемпионов испанский "Бургос" объявил о звездном усилении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Испанцы подписали экс-игрока НБА Эрла Кларка, который прошлый сезон провел в составе представителя Евролиги черногорской "Будучности".

У черногорцев американец сыграл в прошлом сезоне Евролиги 29 матчей, в которых в среднем за 27,5 минуты набирал 11,7 очка и 3,7 подбора.

Отметим, что Кларк был выбран под 14-м номером на драфте 2009 года. Игрок, выступающий на позиции тяжелого форварда, в НБА выступал с 2009 по 2015 годы за "Финикс", "Орландо", "Лейкерс", "Кливленд", "Никс" и "Бруклин".

Лучший сезон 31-летнего игрока приходится на сезон 2012-13 годов в составе "Лейкерс". Самое выступление в НБА состоялось против "Сан-Антонио" в 2013 году - 22 очка.

Также отметим, что "бигмен" играл в Китае и один сезон провел в составе турецкого "Бешикташа".

Добавим, что 26 сентября киевляне будут принимать "Бургос" во Дворце Спорта в 19:00, где Кларк сможет дебютировать за испанский коллектив.

Украинские Национальные Новости

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