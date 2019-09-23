Суперник "Київ-Баскета" по Лізі чемпіонів підсилився екс-гравцем НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Суперник "Київ-Баскета" по другому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів іспанський "Бургос" оголосив про зіркове підсилення. Про це інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Іспанці підписали екс-гравця НБА Ерла Кларка, який минулий сезон провів у складі представника Євроліги чорногорської "Будучності".
За чорногорців американець відіграв у минулому сезоні Євроліги 29 матчів, в яких в середньому за 27,5 хвилини набирав 11,7 очка та 3,7 підбирання.
Відзначимо, що Кларка було обрано під 14-м номером на драфті 2009 року. Гравець, який виступає на позиції важкого форварда, в НБА виступав з 2009 по 2015 роки за "Фінікс", "Орландо", "Лейкерс", "Клівленд", "Нікс" та "Бруклін".
Кращий сезон 31-річного гравця припадає на сезон 2012-13 років у складі "Лейкерс". Найрезультативніший виступ в НБА відбувся проти "Сан-Антоніо" в 2013 році – 22 очки.
Також зазначимо, що "бігмен" грав у Китаї та один сезон провів у складі турецького "Бешикташа".
Додамо, що 26 вересня кияни прийматимуть "Бургос" у Палаці Спорту о 19:00, де Кларк зможе дебютувати за іспанський колектив.