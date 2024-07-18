На улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева горит супермаркет. На месте работают 50 спасателей и 14 единиц техники, ликвидация пожара продолжается.
18 июля в 21:13 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева. По предварительной информации возгорание произошло в одном из супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
На месте вызова работают 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.
Сейчас ликвидация пожара продолжается.
В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала18 июля 2024, 18:55 • 6999 просмотров