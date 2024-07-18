Киев • УНН
В столичном районе Позняки вспыхнул пожар в продуктовом супермаркете на улице Здолбуновской. Перед возгоранием прогремел взрыв, вероятно, генератора или трансформатора; на месте работают спасатели.
В столице на Позняках загорелся продуктовый супермаркет. Как сообщают столичные Telegram-каналы, перед пожаром прогремел взрыв, передает УНН.
Пожар вспыхнул на улице Здолбуновской. Перед пожаром был слышен взрыв.
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Как сообщили в КГГА, пожар возник в помещении супермаркета.
Все аварийно-спасательные службы и "скорая" на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала.
По предварительной информации возгорание возникло в электрощитовой.