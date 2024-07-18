В столице на Позняках загорелся продуктовый супермаркет. Как сообщают столичные Telegram-каналы, перед пожаром прогремел взрыв, передает УНН.

Пожар вспыхнул на улице Здолбуновской. Перед пожаром был слышен взрыв.

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Как сообщили в КГГА, пожар возник в помещении супермаркета.

Все аварийно-спасательные службы и "скорая" на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала.

По предварительной информации возгорание возникло в электрощитовой.