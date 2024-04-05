Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день

На Сумщине за день оккупанты совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего зафиксировано 253 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

За день оккупанты совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего зафиксировано 253 взрыва.

В разных общинах области зарегистрированы следующие инциденты:

- Краснопольская громада подверглась ударам из минометов, артиллерии и гранатометов. Также были зафиксированы обстрелы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего прозвучало 58 взрывов.

- Белопольская община пострадала от гранатометных (2 взрыва) и артобстрелов (3 взрыва), а также атак с БпЛА (4 взрыва) и FPV дронов камикадзе (1 взрыв).

- Зноб-Новгородская община подверглась ударам из ракетно-артиллерийских систем и минометов. Следовательно, было зарегистрировано 40 взрывов.

- Середино-Будская громада пострадала от обстрелов артиллерией (26 взрывов) и минометами (13 взрывов), а также от FPV дронов камикадзе (12 взрывов).

- Великописаревская община стала мишенью FPV дронов камикадзе (2 взрыва), минометных (25 взрывов) и артиллерийских обстрелов (11 взрывов).

- Шалыгинская громада пострадала от 2 мин и артобстрелов (21 взрыв).

- Новослободская громада подверглась обстрелам из ракетно-артиллерийских систем (18 взрывов), а также артиллерии (3 взрыва) и миномета (4 взрыва).

- В Юнаковской громаде враг совершил обстрел FPV дронов камикадзе и артиллерии. Вместе было зафиксировано 6 взрывов.

- Свесская община ощутила на себе 2 атаки КАБ.

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