Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов

Российские оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Под прицелом оказались приграничные населенные пункты. Там по подсчетам Сумской ОВА прозвучало 84 взрыва, передает УНН.

В течение дня российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрывы. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Есманьская, Шалыгинская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По уточнению от ОВА из минометов российские захватчики обстреляли жителей Шалигинской, Эсманьской, Великописаревской, Миропольской и Хотинской громад.

Из артиллерии враг ударил по Билпилю. Там прозвучало 9 взрывов.

По Краснопольской ОТГ россияне били из артиллерии (12 взрывов) и минометов (11 взрывов).

А на жителей Юнаковской громады направили установки САУ (2 взрывы) и минометы (3 взрыва).

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Напомним

Утром УНН писал со ссылкой на МВД о том, что в результате вражеского удара по Конотопу Сумской области пострадали три человека. Из-за этого удара в городе повреждены четыре многоэтажных дома, магазин и станция техобслуживания.