Сумщина: армейцы рф восемь раз атаковали пограничные населенные пункты — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Армейцы рф 8 раз атаковали Сумщину в пятницу. Под удар попали жители пяти общины расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.
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“В течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничья. Зафиксировано 51 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская общины”, — уточнили в ОВА.
Детали
Российские захватчики целили по приграничным населенным пунктам из минометов и атаковал ударными бпла. В частности:
▪️Краснопольская община: россияне обстреляли из минометов (22 взрывов);
▪️Хотинская община: оккупанты совершили минометный обстрел (6 взрывов);
▪️Великописаревская община: захватчики сбросили гранатометный ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
▪️Шалыгинская община: армейцы рф совершили минометный обстрел (19 взрывов).
▪️Белопольская община: враг также ударил из минометов (2 взрыва).
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Напомним
Утром 5 октября, россияне обстреляли из артиллерии село Старая Гута. Во время этой атаки армейцы рф убили одну местную жительницу, и еще одного человека ранили. Об этом сообщили в областной прокуратуре.