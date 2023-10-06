Сумщина: армійці рф вісім разів атакували прикордонні населені пункти — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Армійці рф 8 разів атакували Сумщину в п’ятницю. Під удар потрапили мешканці п’яти громад розташовані у прикордонній зоні. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.
Цитата
“Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади”, — поточнили в ОВА.
Деталі
Російські загарбники цілили по прикордонним населеним пунктам із мінометів та атакував ударними бпла. Зокрема:
▪️Краснопільська громада: росіяни обстріляли з мінометів (22 вибухів);
▪️Хотінська громада: окупанти здійснили мінометний обстріл (6 вибухів);
▪️Великописарівська громада: загарбники скинули гранатометний ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
▪️Шалигинська громада: армійці рф здійснили мінометний обстріл (19 вибухів).
▪️Білопільська громада: ворог також вдарив з мінометів (2 вибухи).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни обстріляли Нікополь, є поранені, та руйнування
Нагадаємо
Зранку 5 жовтня, росіяни обстріляли з артилерії село Стара Гута. Під час цієї атаки армійці рф вбили одну місцеву мешканку, та ще одну людину поранили. Про це повідомили в обласній прокуратурі.