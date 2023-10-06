росіяни обстріляли Нікополь, є поранені, та руйнування

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“Протягом дня гучно було у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем. Осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували”, — розповів про атаки Сергій Лисак.

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Згідно з даними голови Дніпропетровської ОВА через сьогоднішні атаки у місті пошкоджена адмінбудівля. А також інфраструктурний об’єкт і готель. Крім того, ворожі снаряди понівечили два приватні будинки, кілька автівок та лінію електропередач.

У решті районів доба минула спокійно.

Нагадаємо

В ніч на 6 жовтня російські війська обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. Там є руйнування. Однак минулось без жертв.