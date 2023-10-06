Над Дніпропетровщиною під ранок збили ворожий "шахед"

Деталі

Вночі окупанти цілили по Марганецькій громаді Нікопольського району. За словами Лисака, спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Легкове авто – знищене. Пошкоджена лінія електропередач.

Однак, як повідомляється, люди не постраждали.

«Під ранок наші захисники збили над областю ворожий БпЛА», - написав Лисак.

Доповнення

російські війська 5 жовтня вранці завдали удар по Нікополю у Дніпропетровській області, відомо про одну постраждалу людину.