Нікополь вранці ворог обстріляв з артилерії, є постраждала - РВА

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"Уночі повітряна тривога попереджала мешканців Дніпропетровщини про небезпеку. Проте, на щастя, минулося без обстрілів. А вже із самого ранку ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину. Вдарив по районному центру", - написав Лисак у Telegram.

"Ніч без обстрілів змінилась гучним ранком для Нікополя. Близько сьомої росіяни накрили місто вогнем артилерії. Вже відомо про одну постраждалу", - додав Євтушенко у Telegram.

З його слів, з'ясування наслідків ранкової атаки триває.

Нагадаємо

4 жовтня російські військові декілька разів впродовж дня обстріляли Нікополь. Через ці атаки поранення зазнала літня жінка.