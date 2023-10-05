Нікополь вранці ворог обстріляв з артилерії, є постраждала - РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали удар по Нікополю у Дніпропетровській області, відомо про одну постраждалу людину, повідомили у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.
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"Уночі повітряна тривога попереджала мешканців Дніпропетровщини про небезпеку. Проте, на щастя, минулося без обстрілів. А вже із самого ранку ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину. Вдарив по районному центру", - написав Лисак у Telegram.
"Ніч без обстрілів змінилась гучним ранком для Нікополя. Близько сьомої росіяни накрили місто вогнем артилерії. Вже відомо про одну постраждалу", - додав Євтушенко у Telegram.
З його слів, з'ясування наслідків ранкової атаки триває.
Нагадаємо
4 жовтня російські військові декілька разів впродовж дня обстріляли Нікополь. Через ці атаки поранення зазнала літня жінка.