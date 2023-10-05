Никополь утром враг обстрелял из артиллерии, есть пострадавшая - РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области, известно об одном пострадавшем человеке, сообщили в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.
Цитата
"Ночью воздушная тревога предупреждала жителей Днепропетровской области об опасности. Однако, к счастью, обошлось без обстрелов. А уже с самого утра враг снова направил свое оружие на Никопольщину. Ударил по районному центру", - написал Лысак в Telegram.
"Ночь без обстрелов сменилась шумным утром для Никополя. Около семи россияне накрыли город огнем артиллерии. Уже известно об одной пострадавшей", - добавил Евтушенко в Telegram.
По его словам, выяснение последствий утренней атаки продолжается.
Напомним
4 октября российские военные несколько раз в течение дня обстреляли Никополь. Из-за этих атак ранения получила пожилая женщина.