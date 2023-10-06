Над Днепропетровщиной под утро сбили вражеский "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Во время ночной атаки рф в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражеский БПЛА. Ночью российские войска обстреляли Марганецкую общину, есть повреждения. Однако люди не пострадали. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Ночью оккупанты целили по Марганецкой общине Никопольского района. По словам Лысака, направили туда более чем полдесятка артиллерийских снарядов.
В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Легковое авто – уничтожено. Повреждена линия электропередач.
Дднако, как сообщается, люди не пострадали.
«Под утро наши защитники сбили над областью вражеский БпЛА», - написал Лысак.
Дополнение
российские войска 5 октября утром нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области, известно об одном пострадавшем человеке.