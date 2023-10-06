россияне обстреляли Никополь, есть раненые, и разрушения.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские захватчики в течение дня несколько раз атаковали Никополь, в Днепропетровской области. Били ударными дронами, и с артиллерии. Во время одной из атак была травмирована женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
“В течение дня громко было в Никополе. Враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал его артиллерийским огнем. Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали”, — рассказал об атаках Сергей Лысак.
Детали
Согласно данным главы Днепропетровской ОВА из-за сегодняшних атак в городе повреждено админздание. А также инфраструктурный объект и гостиница. Кроме того, вражеские снаряды изуродовали два частных дома, несколько автомобилей и линию электропередач.
В остальных районах день прошёл спокойно.
Напомним
В ночь на 6 октября русские войска обстреляли Марганецкую громаду из артиллерии. Там есть разрушения. Однако обошлось без жертв.