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15 марта, 19:03 • 105370 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140257 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121520 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115176 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103796 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100962 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91070 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Печальный рекорд: в России за сутки от коронавируса умер 621 человек

Печальный рекорд: в России за сутки от коронавируса умер 621 человек

Киев • УНН

 • 19780 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия подтвердила 124 070 новых случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа, что является еще одним дневным рекордом на сегодняшний день, в результате чего общероссийский показатель достиг 11 861 077 человек, сообщил в понедельник официальный штаб по борьбе с інфкцией, передает УНН.

Детали

Количество погибших по стране увеличилось на 621 случай до 331 349.

Тем временем Москва, наиболее пострадавший регион России от коронавируса, сообщила о 23 417 новых случаях, в результате чего их общее число достигло 2 357 351.

По официальным данным, около 84 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, а 79 миллионов были полностью вакцинированы по состоянию на пятницу.

Добавим

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что обсуждение общенационального карантина в стране не будет, несмотря на последний всплеск заболеваемости.

Песков добавил, что текущий уровень вакцинации "оставляет желать лучшего", и выразил надежду, что люди будут продолжать вакцинироваться, чтобы потенциально снизить количество смертей, связанных с COVID-19.

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