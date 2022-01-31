Сумний рекорд: в Росії за добу від коронавірусу померла 621 особа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Росія підтвердила 124 070 нових випадків захворювання на COVID-19 за останні 24 години, що є ще одним денним рекордом на сьогоднішній день, внаслідок чого загальноросійський показник досяг 11 861 077 осіб, повідомив у понеділок офіційний штаб по боротьбі з інфекцією, передає УНН.
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Кількість загиблих по країні збільшилося на 621 випадок до 331 349.
Тим часом Москва, найбільш постраждалий регіон Росії від коронавірусу, повідомила про 23 417 нових випадків, внаслідок чого їх загальна кількість досягла 2 357 351.
За офіційними даними, близько 84 мільйонів росіян отримали хоча б одну дозу вакцини, а 79 мільйонів були повністю вакциновані станом на п'ятницю.
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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що обговорення загальнонаціонального карантину в країні не буде, незважаючи на останній сплеск захворюваності.
Пєсков додав, що поточний рівень вакцинації "залишає бажати кращого", і висловив сподівання, що люди продовжуватимуть вакцинуватися, щоб потенційно знизити кількість смертей, пов'язаних із COVID-19.