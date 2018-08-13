Сухое или полусладкое: "Коктебель" интересуется винными предпочтениями украинцев

Опрос стартовал сегодня, 13 августа, и к участию в нем уже присоединились около сотни пользователей соцсети.

Большинство участников признаются, что предпочитают полусладкое вино, остальные - любят сухое.

Опрос продлится неделю, поэтому высказать свое мнение по поводу любимого винного напитка могут все желающие.

В итоге голосования с помощью системы random.org "Коктебель" определит счастливчиков среди участников опроса, которых отметит подарком.