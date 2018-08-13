Сухе або напівсолодке: “Коктебель” цікавиться винними вподобаннями українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Український бренд “Коктебель” вирішив провести опитування стосовно винних вподобань українців. Взяти участь в опитуванні можна на офіційній сторінці виробника бренду — компанії “Beverage Trading Company” у Facebook, передає УНН.
Опитування стартувало сьогодні, 13 серпня, і до участі у ньому вже долучилося близько сотні користувачів соцмережі.
Більшість учасників зізнаються, що віддають перевагу напівсолодкому вину, решта — полюбляють сухе.
Опитування триватиме тиждень, тож висловити свою думку з приводу улюбленого винного напою можуть усі охочі.
У підсумку голосування за допомогою системи random.org “Коктебель” визначить щасливчиків серед учасників опитування, яких відзначить подарунком.