Судебное заседание по делу В.Назарова задерживается на полтора часа

Заседание, запланированное на 11:00, задерживается уже на полтора часа.

Известно, что сегодня на рассмотрение дела В.Назарова явился в суд в военной форме, чем вызвал большое количество отрицательных заявлений в свой адрес от пострадавших. Вместе с подозреваемым на территорию суда приехали военные. Из-за появления которых организовалась драка.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибли 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Ранее сообщал, 15 марта сторона защиты генерал-майора В.Назарова просит вынести оправдательный приговор по чиновника и отменить ему меру пресечения и закрыть дело .