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Судебное заседание по делу В.Назарова задерживается на полтора часа

Судебное заседание по делу В.Назарова задерживается на полтора часа

Киев • УНН

 • 6476 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области ожидается очередное заседание по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова, которое задерживается уже на полтора часа. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Заседание, запланированное на 11:00, задерживается уже на полтора часа.

Известно, что сегодня на рассмотрение дела В.Назарова явился в суд в военной форме, чем вызвал большое количество отрицательных заявлений в свой адрес от пострадавших. Вместе с подозреваемым на территорию суда приехали военные. Из-за появления которых организовалась драка.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибли 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Ранее сообщал, 15 марта сторона защиты генерал-майора В.Назарова просит вынести оправдательный приговор по чиновника и отменить ему меру пресечения и закрыть дело .

Украинские Национальные Новости

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