Судове засідання по справі В.Назарова затримується на півтори години
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині очікується чергове засідання по справі генерал-майора ЗСУ В.Назарова, яке наразі затримується на півтори години. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Засідання, заплановане на 11:00, затримується вже на півтори години.
Відомо, що сьогодні на розгляд справи В.Назаров з’явився до суду у військовій формі, чим викликав велику кількість негативних заяв у свій бік від потерпілих. Разом із підозрюваним на територію суду приїхали військові. Через появу яких організувалась бійка.
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі ІЛ-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Раніше УНН повідомляв, 15 березня сторона захисту генерал-майора В.Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця та скасувати йому запобіжний захід і закрити справу.