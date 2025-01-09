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Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт

Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8004 просмотра

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Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт.

Высший антикоррупционный суд, несмотря на скандалы со служебным жильем, запланировал 60 млн грн на этот год на его покупку. А ВРП вдобавок еще и требует от Кабмина льготных кредитов под 3% для судей Высшего антикоррсуда, членов Высшей рады правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, получающих зарплаты в сотни тысяч гривен. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Судьи ВАКС, члены ВРП и ВККС с зарплатами в сотни тысяч гривен, несмотря на махинации со служебным жильем и коррупцию, срочно требуют льготных кредитов на жилье. Так, Высшая рада правосудия публично обратился к Кабмину, чтобы тот включил ее представителей и других достойников в список льготников, имеющих право на ипотечное кредитование по фиксированной годовой ставке 3% в гривне", – написал он.

Он процитировал бывшего председателя суда Павла Вовка, который назвал издевательством доступное ипотечное кредитование и льготную ипотеку членам ВРП, ВККС и ВС, зарплата которых составляет 300-400 тыс. грн в месяц.

Также эксперт отметил, что в 2025 году ВАКС планирует потратить около 60 млн гривен на закупку служебных квартир. И это несмотря на недавние разоблачения махинаций со служебным жильем именно в этом суде.

"Больше всех, как всегда, поразил Высший антикоррупционный суд (ВАКС), от названия которого кажется скоро останется только – "Высший Коррупционный". К примеру, судья ВАКС Маркиян Галабала незаконно получил служебное жилье, несмотря на то, что жильем в г. Киеве был обеспечен. Судья Виталий Крикливый был замечен в махинациях со служебным жильем с помощью своей жены, которая тоже является судьей ВАКС", – подчеркнул он.

О массовой приватизации служебного жилья судьями и полицейскими рассказало недавно в своем расследовании Bihus.info, однако о скандалах в ВАКСе там почему-то ничего не знают, написал Постернак.

"Есть ли что-нибудь о служебном жилье для "нашего антикорра" в этом расследовании Бигусов и почему?" – цитирует эксперт известного юриста Олега Шрама, нарекая, что Bihus.info не упомянула о скандалах со служебным жильем ВАКС.

Постернак напомнил также о скандально известной судье ВАКС Екатерине Сикоре, которая с помощью коллег в другом суде отсудила у государства полмиллиона гривен компенсации. При этом ее поймали на незаконном обогащении: по данным следствия, она внесла недостоверную информацию о ряде машин, квартир (!), паркоместах, появившихся у нее и ее семьи за время активного осуществления правосудия, написал он.

"Другая судья ВАКС Валерия Черная в разгар войны стала владелицей элитного автомобиля из салона – BMW Х6. Ее коллега, судья апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов через год от начала полномасштабного вторжения приобрел "Теслу" за почти 2 млн грн. И такие судьи, не мешкая, берут жилье даром. Квадратные метры лишними не бывают. Даже если у тебя есть пентхаус в центре Киева или дом за городом и жить в служебном ты не собираешься. Все равно платит государство", – сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня жилье прежде всего необходимо военным и людям, потерявшим все из-за боевых действий, а не избранным судьям ВАКС и надзорным органам вроде ВРП.

"Это не несколько человек заберут у государства деньги. Это армия элитных судей ВАКС, члены Высшей рады правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, работники их секретариатов, члены их семей и т.д. Армия! Миллионы государственных денег", – резюмировал Постернак.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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