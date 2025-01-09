Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт.

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 94063 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 92597 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102172 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123075 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 146836 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135840 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150221 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174272 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220803 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176475 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121730 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 127807 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 160866 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144025 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 120978 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 94075 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 91798 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 214934 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212332 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 13058 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 36804 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 37919 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78437 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102173 перегляди
Актуальне
Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт

Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт

Київ • УНН

 • 21639 перегляди

Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт.

Вищий антикорупційний суд, попри скандали зі службовим житлом, запланував 60 млн грн на цей рік на його купівлю. А ВРП на додачу ще й вимагає від Кабміну пільгових кредитів під 3% для суддів Вищого антикорсуду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які отримують зарплати у сотні тисяч гривень. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

"Судді ВАКС, члени ВРП та ВККС із зарплатами в сотні тисяч гривень попри махінації зі службовим житлом та корупцію терміново вимагають пільгових кредитів на житло. Так Вища рада правосуддя публічно звернулась до Кабміну, щоб той включив її представників та інших достойників до списку пільговиків, які мають право на іпотечне кредитування за фіксованою річною ставкою 3% у гривні", – написав він.

Він процитував колишнього голову суду Павла Вовка, який назвав знущанням доступне іпотечне кредитування та пільгову іпотеку членам ВРП, ВККС та ВС, зарплата яких становить 300-400 тис. грн на місяць.

Також експерт зазначив, що в 2025 році ВАКС планує витратити близько 60 млн гривень на закупівлю службових квартир. І це попри нещодавні викриття махінацій зі службовим житлом саме в цьому суді.

"Більше всіх як завжди вразив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), від назви якого здається скоро залишиться лише – "Вищий Корупційний". Наприклад, суддя ВАКС Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло, незважаючи на те, що житлом у м. Києві був забезпечений. Суддя Віталій Крикливий був помічений у махінаціях із службовим житлом за допомогою своєї дружини, яка теж є суддею ВАКС", – наголосив він.

Про масову приватизацію службового житла суддями та поліцейськими розповіло нещодавно у своєму розслідуванні Bihus.info, проте про скандали в ВАКС там чомусь нічого не знають, написав Постернак.

"Чи є щось про службове житло для "нашого антикору" в цьому розслідуванні Бігусів і чому?" – цитує експерт відомого юриста Олега Шрама, нарікаючи, що Bihus.info не згадало про скандали зі службовим житлом ВАКС.

Постернак нагадав також про скандально відому суддю ВАКС Катерину Сікору, яка за допомогою колег в іншому суді відсудила в держави пів мільйона гривень компенсації. При цьому її зловили на незаконному збагаченні: за даними слідства, вона внесла недостовірну інформацію щодо низки машин, квартир (!), паркомісць, що з’явилися в неї та її родини за час активного здійснення правосуддя, написав він.

"Інша суддя ВАКС Валерія Чорна в розпал війни стала власницею елітної автівки з салону – BMW Х6. А її колега, суддя апеляційної палати ВАКС Микола Глотов за рік від початку повномасштабного вторгнення придбав "Теслу" за майже 2 млн грн. І такі судді, не зволікаючи, беруть житло задарма. Квадратні метри зайвими не бувають. Навіть, якщо в тебе є пентхаус в центрі Києва чи будинок за містом і жити в службовому ти не збираєшся. Все одно ж платить держава", – повідомив він.

Експерт наголосив, що сьогодні житло насамперед потрібне військовим і людям, які втратили все через бойові дії, а не обраним суддям ВАКС та наглядовим органам накшталт ВРП.

"Це не декілька осіб заберуть в держави гроші. Це армія найелітніших судей ВАКС, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, працівники їх секретаріатів, члени їх родин тощо. Армія! Мільйони державних грошей", – підсумував Постернак.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
tesla-inkTesla Inc
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами