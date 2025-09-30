$41.320.16
08:28 • 5666 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 6044 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 8944 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 11311 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 14918 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 19574 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53737 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55741 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58620 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 61135 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 5666 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53737 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58620 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 61135 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 45952 просмотра
Суды опровергли претензии по поводу "долгов" и "олигархического статуса" экс-нардепа

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Суд установил отсутствие долговых обязательств у экс-нардепа Грановского.

Суды опровергли претензии по поводу "долгов" и "олигархического статуса" экс-нардепа

Голосеевский районный суд г. Киева установил, что бывший народный депутат Александр Грановский не был стороной судебных споров между Адамовским А. Г., Филипенко И. Ю. и Малицким А. А., связанных с сетью ТНК "ВикОйл" и компанией Stockman Interhold S.A. Об этом сообщает РБК-Украина, передает УНН

Согласно материалам дел, поданным в суд, в 2014 году Филипенко и Малицкий обратились в Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов с иском о возмещении убытков Адамовскому и Stockman Interhold S.A. Суд признал, что спор касался исключительно взаимоотношений между этими лицами, а Грановский не был участником ни одной сделки и не упоминался в судебных решениях.

Аналогичные выводы содержатся в решениях украинских судов, которые в 2014–2017 годах признали недействительным "акционерное соглашение" между Адамовским, Филипенко и Малицким и обязали последних компенсировать средства.

Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов в решении от 06.04.2022 по делу BVIHCOM2020/0001 постановил, что Филипенко и Малицкий должны выплатить Адамовскому и Stockman Interhold S.A. более 82 млн долларов США и начисленные проценты. При этом суд отдельно отметил, что участие Грановского в этих правоотношениях отсутствует. Таким образом, утверждения о якобы продаже им в 2010 году сети "ВикОйл" и долговых обязательствах на 35 млн долларов документально опровергнуты.

Кроме того, Голосеевский районный суд г. Киева по делу № 752/22017/25 констатировал отсутствие подтверждений утверждений об "олигархическом статусе" Грановского. В определении от 17.09.2025 года подчёркивается, что в материалах дела нет сведений о соответствии экс-нардепа критериям, определённым Законом Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" №1780-IX от 23.09.2021. Также отсутствуют какие-либо решения СНБО или представления уполномоченных органов относительно его отнесения к данной категории лиц. Об этом сообщает "Главком".

Суд сослался на результаты полной проверки декларации Грановского за 2017 год, проведённой НАПК. В решении агентства №1106 от 19.04.2019 указано, что признаков правонарушений не выявлено, конфликта интересов не установлено, а оснований для выводов о незаконном обогащении не было. 

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП