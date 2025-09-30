Суды опровергли претензии по поводу "долгов" и "олигархического статуса" экс-нардепа

Голосеевский районный суд г. Киева установил, что бывший народный депутат Александр Грановский не был стороной судебных споров между Адамовским А. Г., Филипенко И. Ю. и Малицким А. А., связанных с сетью ТНК "ВикОйл" и компанией Stockman Interhold S.A. Об этом сообщает РБК-Украина, передает УНН.

Согласно материалам дел, поданным в суд, в 2014 году Филипенко и Малицкий обратились в Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов с иском о возмещении убытков Адамовскому и Stockman Interhold S.A. Суд признал, что спор касался исключительно взаимоотношений между этими лицами, а Грановский не был участником ни одной сделки и не упоминался в судебных решениях.

Аналогичные выводы содержатся в решениях украинских судов, которые в 2014–2017 годах признали недействительным "акционерное соглашение" между Адамовским, Филипенко и Малицким и обязали последних компенсировать средства.

Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов в решении от 06.04.2022 по делу BVIHCOM2020/0001 постановил, что Филипенко и Малицкий должны выплатить Адамовскому и Stockman Interhold S.A. более 82 млн долларов США и начисленные проценты. При этом суд отдельно отметил, что участие Грановского в этих правоотношениях отсутствует. Таким образом, утверждения о якобы продаже им в 2010 году сети "ВикОйл" и долговых обязательствах на 35 млн долларов документально опровергнуты.

Кроме того, Голосеевский районный суд г. Киева по делу № 752/22017/25 констатировал отсутствие подтверждений утверждений об "олигархическом статусе" Грановского. В определении от 17.09.2025 года подчёркивается, что в материалах дела нет сведений о соответствии экс-нардепа критериям, определённым Законом Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" №1780-IX от 23.09.2021. Также отсутствуют какие-либо решения СНБО или представления уполномоченных органов относительно его отнесения к данной категории лиц. Об этом сообщает "Главком".

Суд сослался на результаты полной проверки декларации Грановского за 2017 год, проведённой НАПК. В решении агентства №1106 от 19.04.2019 указано, что признаков правонарушений не выявлено, конфликта интересов не установлено, а оснований для выводов о незаконном обогащении не было.