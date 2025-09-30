Суди спростували претензії щодо "боргів" та "олігархічного статусу" екснардепа

Голосіївський районний суд м. Києва встановив, що колишній народний депутат Олександр Грановський не був стороною судових спорів між Адамовським А. Г., Філіпенком І. Ю. та Малицьким А. А., пов’язаних із мережею ТНК "ВікОйл" та компанією Stockman Interhold S.A. Про це повідомляє РБК-Україна, передає УНН.

Згідно з матеріалами справ, поданими до суду, у 2014 році Філіпенко та Малицький звернулися до Високого суду справедливості Британських Віргінських Островів із позовом про відшкодування збитків Адамовському та Stockman Interhold S.A. Суд визнав, що спір стосувався виключно відносин між цими особами, а Грановський не був учасником жодної угоди та не згадувався в ухвалах суду.

Аналогічні висновки містяться в рішеннях українських судів, які у 2014–2017 роках підтвердили недійсність "акціонерної угоди" між Адамовським, Філіпенком і Малицьким та зобов’язали останніх компенсувати кошти.

Високий суд справедливості Британських Віргінських Островів у рішенні від 06.04.2022 у справі BVIHCOM2020/0001 постановив, що Філіпенко та Малицький мають сплатити Адамовському та Stockman Interhold S.A. понад 82 млн доларів США та нараховані відсотки. При цьому суд окремо зазначив, що участь Грановського в цих правовідносинах була відсутня. Таким чином, твердження про нібито продаж ним у 2010 році мережі "ВікОйл" і боргові зобов’язання на 35 млн доларів документально спростовані.

Окрім цього, Голосіївський районний суд м. Києва у справі № 752/22017/25 констатував відсутність підтверджень тверджень про "олігархічний статус" Грановського. В ухвалі від 17.09.2025 року наголошено, що в матеріалах справи немає відомостей про відповідність екснардепа критеріям, визначеним Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №1780-IX від 23.09.2021. Також відсутні будь-які рішення РНБО чи подання уповноважених органів щодо його віднесення до цієї категорії осіб. Про це повідомляє "Главком".

Суд послався на результати повної перевірки декларації Грановського за 2017 рік, проведеної НАЗК. У рішенні агентства №1106 від 19.04.2019 року зазначено, що ознак правопорушень не виявлено, конфлікту інтересів не встановлено, а підстав для висновків про незаконне збагачення не було.