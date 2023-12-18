Судье Киевского апелляционного суда Дзюбину определили залог в 4 млн грн
Судья Киевского апелляционного суда Киева Вячеслав Дзюбин, подозреваемый во взяточничестве, получил меру пресечения от Высшего антикоррупционного суда в виде залога в 4 млн грн и ряда процессуальных условий обязанностей, в том числе носить электронное средство контроля.
Дроны Кремниевой долины будут доставлять важнейшие медицинские принадлежности в Великобританию
Zipline сотрудничает с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) для использования дронов для доставки медицинских препаратов, чтобы уменьшить расходы и улучшить качество услуг. Они ожидают одобрения Управления гражданской авиации.
"Киевстар" возобновил услугу SMS после хакерской атаки
"Киевстар" восстановил услуги SMS и работает над восстановлением M2M для бизнес-клиентов после хакерской атаки; в некоторых регионах все еще наблюдаются проблемы с доступом к "Домашнему интернету".
Канцлер Германии Шольц заболел на Covid
Канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на Covid с легкими симптомами и продолжает работать.
"Как научить детей минной безопасности": в Украине запустили онлайн-курс для педагогов и спасателей
ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Украины и другими ведомствами запустил онлайн-курс для обучения детей минной безопасности. Цель курса - способствовать безопасному поведению на территориях, где существует риск мин и невзорвавшихся боеприпасов.
Дефицита электроэнергии не зафиксировано - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии, несмотря на высокое потребление зимой.
Залужный прокомментировал информацию о прослушке в кабинете
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный сообщил, что в кабинете, который он должен был использовать сегодня, было найдено подслушивающее устройство.
Представители ХАМАС встретились в Турции для проведения тайных переговоров, относительно дальнейших действий в Израиле - СМИ
Лидеры ХАМАСа тайно встретились в Турции, чтобы обсудить стратегии против Израиля, включая действия в Газе и Ливане, а также потенциальную сделку об обмене заложниками.
"Дорога добра": WOG и "Фонд Маша" передали оборудование трем больницам, которые спасают раненых детей
WOG и фонд "Маша" передают оборудование для детских больниц Украины.
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
С 28 ноября по 5 декабря украинцы в Польше и Германии предоставили 165 образцов ДНК, чтобы помочь найти родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.