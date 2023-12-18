Судье Киевского апелляционного суда Дзюбину определили залог в 4 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину, которого вместе с тремя другими судьями подозревают во взяточничестве, меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн и определили ему носить электронное средство контроля, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство прокурора удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Дзюбину меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн", - сказал судья.

В соответствии с решением суда на судью также возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

- не выезжать из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

- носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 18 февраля 2024 года.

Прокуратура настаивала на залоге объемом 6 млн 999 тыс. 872 грн.

Дополнение

Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина.

Ранее четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении. Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.