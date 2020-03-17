Судьям ОАСК рекомендуют перенести заседание из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Судьям Окружного административного суда Киева рекомендуют перенести судебные заседания из-за введения карантина для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“В соответствии с приказом Председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка о внедрении противоэпидемических мероприятий и обеспечение работы суда в условиях осложнения эпидемической ситуации в городе Киеве судьям Окружного административного суда города Киева рекомендуется: перенести судебные заседания, назначенные в период действия карантина, на другое время”, — говорится в сообщении.
Также рекомендуют уменьшить количество судебных заседаний, предназначенных для рассмотрения в течение рабочего дня; по возможности осуществлять судебное разбирательство без участия сторон, в порядке письменного производства; предлагать сторонам подавать в суд документы по электронной почте, почтовой связью, или с помощью сервиса “Электронный суд”; предложить сторонам по делам, судебные заседания в которых предназначены период с 17.03.2020 по 03.04.2020, подать ходатайство об отложении рассмотрения дела или о рассмотрении дела в отсутствие представителей сторон.
“Обращаем внимание, что в связи со сложной эпидемической ситуацией, руководством ОАСК приостановлено осуществление приема граждан”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, работники судебной охраны обеспечивать входной санитарный контроль в помещения ОАСК.
Напомним, 18 марта в Окружном административном суде запланировано заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания.
Как сообщалось, ВАКС отменяет прием граждан из-за коронавируса.