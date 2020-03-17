Суддям ОАСК рекомендують перенести засідання через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Суддям Окружного адміністративного суду Києва рекомендують перенести судові засідання через запровадження карантину задля протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Відповідно до наказу Голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка про впровадження протиепідемічних заходів та забезпечення роботи суду в умовах ускладнення епідемічної ситуації в місті Києві суддям Окружного адміністративного суду міста Києва рекомендовано: перенести судові засідання, призначені у період дії карантину, на інший час”, — йдеться в повідомленні.
Також, рекомендують зменшити кількість судових засідань, що призначаються для розгляду протягом робочого дня; по можливості здійснювати судовий розгляд без участі сторін, в порядку письмового провадження; пропонувати сторонам подавати до суду документи електронною поштою, поштовим зв’язком, або за допомогою сервісу “Електронний суд”; запропонувати сторонам у справах, судові засідання у яких призначені у період з 17.03.2020 по 03.04.2020, подати клопотання про відкладення розгляду справи або про розгляд справи за відсутності представників сторін.
“Звертаємо увагу, що у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією, керівництвом ОАСК призупинено здійснення прийому громадян”, — зазначається в повідомленні.
Крім того, працівники судової охорони забезпечуватимуть вхідний санітарний контроль до приміщень ОАСК.
Нагадаємо, 18 березня в Окружному адміністративному суді заплановано засідання у справі щодо оскарження нового українського правопису.
Як повідомлялося, ВАКС скасовує прийом громадян через коронавірус.