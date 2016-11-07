Суд освободил заместителя директора ОПЗ Н.Щурикова из-под домашнего ареста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрел жалобу, поданную защитой заместителя директора Одесского припортового завода Николая Щурикова, о пересмотре для него меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Апелляционного суда.
"... Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Щурикова Н.А., на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 сентября 2016 года, которым удовлетворено ходатайство заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и продлила подозреваемому Щурикову Н.А. срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 14 ноября 2016 г. включительно, запретив подозреваемому покидать место жительства с 21 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин.", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе суда, по результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу стороны защиты - оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 сентября 2016 г. - отменить.
Вместе с тем, суд постановил новое решение, которым ходатайство заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Щурикова Н.А. - удовлетворить.
Таким образом, подозреваемому Щурикову Н.А. срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста продлили до 7 ноября 2016 г., запретив подозреваемому покидать место жительства с 21 час. 00 мин. до 07 ч. 00 мин.
Напомним, 26 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова, подозреваемых в растрате государственных средств.
Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
Им предоставили доступ к материалам следствия для ознакомления. После его завершения будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.
Напомним, что досудебное расследование по этому факту начали в декабре 2015 года. С.Перелому и Н.Щурикова подозревают в растрате средств государственного предприятия ПАО "Одесский припортовый завод" в период с мая по декабрь 2015 года. По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более чем 205 млн гривен.