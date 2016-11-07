Суд звільнив заступника директора ОПЗ М.Щурикова з-під домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва сьогодні розглянув скаргу, подану захистом заступника директора Одеського припортового заводу Миколи Щурікова, щодо перегляду для нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду.
"...колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Щурікова М.О., на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та продовжено підозрюваному Щурікову М.О. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 14 листопада 2016 року включно, заборонивши підозрюваному покидати місце свого проживання з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.", - йднться у повідомленні.
Як повдіомили у прес-службі суду, за результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу сторони захисту – задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 вересня 2016 року – скасувати.
Разом з тим, суд постановив нову ухвалу, якою клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного Щурікова М.О. – задовольнити.
Таким чином, підозрюваному Щурікову М.О. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжили до 7 листопада 2016 року, заборонивши підозрюваному покидати місце свого проживання з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.
Нагадаємо, 26 жовтня Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування стосовно першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод” Миколи Щурікова, яких підозрюють у розтраті державних коштів.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.
Їм надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після його завершення буде складено та скеровано до суду обвинувальний акт.
Нагадаємо, що досудове розслідування за цим фактом розпочато у грудні 2015 року. С.Перелому та М.Щурікова підозрюють у розтраті коштів державного підприємства ПАТ “Одеський припортовий завод” у період із травня по грудень 2015 року. За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб заводу, чим завдали державі збитків на понад 205 мільйонів гривень.