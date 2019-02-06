Суд снял с рассмотрения дело экс-главы Госавиаслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева снял с рассмотрения судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины, которое было назначено на 6 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
"Указанное заседание снято с рассмотрения в связи с командировкой одного из членов судейской коллегии. Дата и время следующего заседания будут сообщены дополнительно", - указали в САП.
Бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинские средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в размере более 750 тыс. гривен.
Суд позже восстановил в должности председателя Госавиаслужбы Дениса Антонюка. Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 1 октября 2018 года о восстановлении в должности Антонюка.
Напомним, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины уволил Дениса Антонюка с должности председателя Госавиаслужбы.